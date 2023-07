Dezastru într-un mall din Rusia: 4 morți și 10 răniți după explozia unei conducte cu apă fierbinte

Tragedia a avut loc într-un mall din Moscova. O țeavă cu apă fierbinte a explodat, rezultând în decesul a 4 angajate și arsuri grave suferite de aproximativ 10 persoane. La început s-a suspectat că incidentul ar fi fost cauzat de o scurgere de amoniac, dar anchetatorii au infirmat această ipoteză. Ministerul rus pentru Situații de Urgență a confirmat că explozia a fost cauzată de o spărtură la una dintre conductele cu apă caldă.

Înregistrările video au surprins momentul în care centrul comercial a fost inundat cu apă fierbinte și un nor de aburi a apărut în urma exploziei. Acest mall, deschis în 2007 și cunoscut sub numele de Vremena Goda, găzduiește peste 150 de magazine. Din cauza faptului că incidentul a avut consecințe grave, cu pierderi de vieți omenești și răni grave pentru mai multe persoane, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele precise ale exploziei și pentru a preveni astfel de tragedii în viitor.

