Dezastrul din Grecia continuă! Locuitorii de la periferia a două orașe au primit ordin de evacuare

Locuitorii din două orașe din centrul Greciei, Volos și Lamia, au primit ordin de evacuare miercuri, 26 iulie, în decursul zilei, potrivit Agerpres.

Flăcările s-au apropiat de orașul Volos (85.000 de locuitori), în timp ce un alt incendiu a izbucnit la periferia orașului Lamia (60.000 de locuitori).

„Incendiul a ajuns în zona industrială din Volos, a fost emis un ordin de evacuare”, a declarat guvernatorul regiunii Tesalia, Costas Agorastos, pentru postul de televiziune ERT. Acesta a precizat că bate un vânt „fierbinte de nord-vest, foarte periculos pentru incendii”.

„Dacă vântul nu se opreşte, vom avea mari probleme”, a adăugat el.

Locuitorii din cinci sate și comunități din apropierea orașului Volos și din alte trei din jurul orașului Lamia au primit ordin de evacuare, potrivit purtătorului de cuvânt al pompierilor, Ioannis Artopios, potrivit jurnaliștilor de la Atena.

„Astăzi este cea mai dificilă zi a verii”, a spus el.

Pompierii se lupta cu 90 de incendii, dintre care 61 izbucnite în ultimele 24 de ore, a mai spus purtătorul de cuvânt al pompierilor.

Peste 250 de pompieri, sprijiniți de trei elicoptere și două avioane, încearcă să țină sub control

În Corfu, 62 de pompieri, sprijiniți de două avioane și două elicoptere, sunt la fața locului pentru a opri incendiile de vegetație.

