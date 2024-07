Diagnosticul pe care o femeie l-a primit după ce a mâncat un kebab. Ea credea că are o simplă indigestie

O femeie a primit un diagnostic neașteptat . Ea a crezut că are o simplă indigestie, însă după ce a ajuns la spital a rămas șocată. Ce avea, de fapt.

Femeia a început să se simtă rău după ce a mâncat un , iar inițial credea că suferă de o indigestie. Simptomele s-au agravat, motiv pentru care a decis să meargă la spital, unde medicii i-au pus un diagnostic neașteptat.

De ce suferea, de fapt, femeia care a crezut că are o indigestie după ce a mâncat un kebab

Este vorba despre Sallie, care nu a oferit prea mare importanță „indigestiei”, având în vedere că mesele de la fast-food pot da uneori simptome pentru această afecțiune. După ce a apărut și o senzație de oboseală, ea a decis să meargă la somn.

„I-am spus fiicei mele că sunt obosită și că mă duc în pat. Dar câteva ore mai târziu m-am trezit cu o transpirație rece, stomacul mi se învârtea. Mi s-a părut că am o indigestie, așa că am luat antiacide. Mi-au oferit puțină ușurare, așa că am decis să-mi petrec weekendul în pat. Duminică m-am forțat să fac duș, dar am observat o senzație de furnicături în brațe și m-am simțit fără suflare. Așa că a doua zi, m-am îndreptat la medic unde mi-am făcut un EKG pentru a verifica dacă inima mea era în regulă”, a povestit femeia, scrie care citează Profimedia.

Inițial, doctorii au crezut că are o formă de ulcer, însă după mai multe analize i-au pus diagnosticul de infarct, iar din acel moment viața femeii s-a schimbat radical.

În prezent, Sallie încearcă să își revină fizic și psihic după infarctul pe care l-a suferit și a creat un grup de Facebook unde face schimb de experiențe și cu alți oameni care au suferit de boli de inimă.