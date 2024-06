Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului rus de Securitate, le-a prezentat participanților la un festival de tineret desfășurat luni la Sochi o hartă în care cea mai mare parte a teritoriului ucrainean este împărțit între Rusia, România, Ungaria și Polonia, relatează portalul independent .

În harta prezentată de oficialul rus, Ucraina are un teritoriu care se rezumă în principal la regiunea Kiev.

Dmitri Medvedev susține că „teritoriul de pe ambele maluri ale Niprului sunt parte inerentă a frontierelor strategice istorice ale Rusiei”.

El a contestat și titlul cărții scrise de fostul președinte ucrainean Leonid Kuchma, „Ucraina nu este Rusia”, spunând că „acest concept trebuie să dispară pentru totdeauna. Ucraina este cu siguranță Rusia”.

