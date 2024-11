Donald Trump a revenit la Casa Albă după patru ani. Schimb de cordialități între președintele ales al SUA și Joe Biden, care au promis un transfer „lin” de putere (VIDEO)

Președintele ales al Statelor Unite, Donald Trump, a mers miercuri la Casa Albă pentru o discuție cu președintele în exercițiu, Joe Biden, și au dat asigurări că transferul de putere va fi unul „lin”, potrivit .

Trump a pășit în Casa Albă pentru prima oară în ultimii patru ani, miercuri, pentru o întrevedere cu președintele în exercițiu al Statelor Unite. Cei doi au participat la o scurtă sesiune de fotografii, au făcut schimburi de cordialități și au promis că tranziția va fi „pe cât de lină se poate”.

Melania Trump nu a fost prezentă la eveniment, însă actuala primă doamnă a SUA, Jill Biden, i-a înmânat lui Trump o scrisoare pentru succesoarea ei, exprimând „disponibilitatea echipei sale de o ajuta cu tranziția”.

„Ei bine, domnule președinte ales și fost președinte, Donald, felicitări. Vrem să avem o tranziție lină, să facem tot ce putem pentru a ne asigura că te acomodezi și primești ce ai nevoie. Vom avea ocazia să discutăm despre o parte dintre lucruri astăzi. Așa că bine ai venit, bine ai venit înapoi”, i-a spus Joe Biden.

„Vă mulțumesc foarte mult. Politica este grea, iar în multe cazuri nu este o lume prea drăguță, dar este o lume drăguță astăzi și apreciez foarte mult… O tranziție care să fie atât de lină, va fi pe cât de lină se poate. Apreciez asta foarte mult, Joe”, a declarat Donald Trump.

