Două trenuri s-au ciocnit într-o grară din Scoția. Mai multe persoane au fost rănite

s-au ciocnit, vineri, într-o gară din Scoția, iar mai multe persoane au fost rănite în urm incidentului, a anunțat un purtător de cuvânt al poliției scoțiene.

Accidentul s-ar fi produs pe o „linie privată de lângă calea ferată”, a anunțat ScotRail pe X, fosta platformă Twitter, prin care își avertizează clienții că traficul a fost perturbat, conform

NEW: Due to the emergency services responding to an incident on a private railway near the mainline, we’re currently unable to run any trains through Aviemore station while they work. ^Angus

— ScotRail (@ScotRail)