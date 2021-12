Drakeo the Ruler, înjunghiat mortal la festivalul de muzică din Los Angeles

Rapperul american Drakeo the Ruler a murit duminică după ce a fost înjunghiat în culise la un festival de muzica din Los Angeles, a anunţat agentul sau, Scott Jawson, potrivit BBC.

Rapperul Drakeo the Ruler a fost ucis în culisele unui concert din LA

Rapperul în vârstă de 28 de ani urma să cânte în week-end la concertul „Once Upon a Time in LA”, alături de vedetele hip-hop Snoop Dogg, Ice Cube şi 50 Cent.

Incidentul care i-a provocat moartea a fost raportat sâmbătă la ora 20:40, a informat Los Angeles Times. O persoană, a cărei identitate nu a fost anunțată inițial, a fost transportată la spital în stare critică.

Ulterior s-a anunţat că rapperul Darrell Caldwell este cel care a murit în urma rănilor suferite.

„A existat o altercaţie în culise”, a declarat promotorul evenimentului într-un comunicat. „Din respect pentru cei implicaţi şi în coordonare cu autorităţile locale, artiştii şi organizatorii s-au decis să nu se mai continue” spectacolele planificate.

Snoop Dogg a scris pe Twitter că se afla în cabina sa când a fost informat despre incident şi a decis să părăsească locul imediat.

„Sunt întristat de evenimentele de aseară de la festivalul Once Upon a Time in LA”, a scris el. „Condoleanţe familiei şi apropiaţilor lui Drakeo the Ruler”.

El a fost arestat în 2017 pentru posesie de arme şi în 2018 pentru omor în legatură cu moartea prin împuşcare a unui tânăr de 24 de ani. Artistul a fost achitat în 2019, însă a fost inculpat pentru asociere cu bande criminale. A acceptat un acord cu justiţia şi a fost eliberat din închisoare în 2020.