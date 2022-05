Elon Musk anunță ca va vota cu republicanii la următoarele alegeri, deși în trecut i-a susținut pe democrați. Anunțul este făcut în contextul scandalului conturilor false de twitter

Elon Musk a declarat de două ori în această săptămână că intenționează să voteze pentru republicani la viitoarele alegeri, deși spune că a votat anterior pentru democrați precum fostul președinte Barack Obama.

Miercuri, Musk a avertizat că atacurile politice împotriva lui se vor „intensifica” în următoarele luni și a spus că nu îi va mai sprijini pe democrați, deoarece aceștia sunt partidul „diviziunii” și „urii”. Musk, care spune că este „moderat” din punct de vedere politic, a făcut o afirmație similară la începutul acestei săptămâni, declarând că îi susține de mult pe democrați, dar acum ar vota pentru republicani.

In the past I voted Democrat, because they were (mostly) the kindness party.

But they have become the party of division & hate, so I can no longer support them and will vote Republican.

Now, watch their dirty tricks campaign against me unfold … 🍿

— Elon Musk (@elonmusk)