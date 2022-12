Elon Musk, atac dur la adresa lui Anthony Fauci prin intermediul unei postări pe Twitter: „Încă un lockdown, regele meu”. Ce reacții a stârnit mesajul postat

Elon Musk l-a atacat dur pe Anthony Fauci, consilierul în exerciţiu la Casa Albă pentru pandemia de COVID-19, într-un mesaj postat pe Twitter.

Acesta a stârnit imediat controverse în mediul online.

Elon Musk, atac dur la adresa lui Fauci

„My pronouns are Prosecute/Fauci” (Mă numesc Judecaţi/Fauci), a scris patronul platformei Twitter într-o aluzie la campania dreptei vizând punerea sub acuzare a lui Fauci pentru presupuse delicte legate de implicarea sa în răspunsul la pandemie.

Acesta a mai postat și o memă în care îl arată pe doctorul Fauci spunându-i preşedintelui american Joe Biden: „Just one more lockdown, my king…” (Încă un lockdown, regele meu…)”, într-o aparentă critică pentru a lupta împotriva COVID-19.

Mesajul a devenit repede viral, primind peste aproape 1 milion de aprecieri în aproximativ 17 ore, dar a stârnit şi critici.

Specialistul în vaccinuri şi autor Peter Hotez l-a îndemnat pe Musk să şteargă tweet-ul. „200.000 de americani şi-au pierdut inutil viaţa din cauza COVID-19, din cauza acestui tip de retorică anti-ştiinţă şi dezinformare”, a deplâns el, potrivit .

Postarea a creat multe controverse

Senatoarea democrată Amy Klobuchar a lăudat modul în care Fauci „a condus cu calm ţara noastră prin criză” şi l-a criticat pe Elon Musk: „Aţi putea să-l lăsaţi pe acest om în pace, în aparenta voastră căutare fără de sfârşit de a capta atenţia”.

Multe dezacorduri între republicani și Dr. Larry Fauci, șeful National Institutes of Health, au apărut din cauza dezacordului lor cu privire la vaccinurile COVID-19, purtarea obligatorie a măștilor și alte măsuri legate de pandemie.

Pe lângă faptul că a stat departe de politică, Fauci s-a trezit implicat în multe controverse. În timpul conferințelor de presă de la Casa Albă din 2020, Fauci l-a corectat adesea cu blândețe pe președintele Trump cu declarațiile sale de mai multe ori.

Luna aceasta, specialistul în imunologie în vârstă de 81 de ani urmează să-și părăsească funcția de consilier prezidențial pentru pandemie și director al Institutului Național de Boli Infecțioase. A deținut această funcție timp de 38 de ani.

În noiembrie, el a declarat că cu care s-a confruntat în lupta împotriva COVID-19 a fost polarizarea politică a ţării.