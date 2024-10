Elon Musk, reacție virulentă cu privire la intrarea Ucrainei în NATO: „Începe filmul cu apocalipsa nucleară”

Elon Musk a publicat recent un mesaj pe aplicația sa de socializare X (Twitter) în care susține că intrarea ar reprezenta începutul „unui film despre apocalipsa nucleară”.

Reacția lui Elon Musk a venit după discursul secretarului de stat american, Antony Blinken, și al ministrului de Externe Kuleba, în timpul căruia șeful Departamentului de Stat a spus că Ucraina „va deveni membră a NATO”.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat joi, 4 aprilie, că și că sprijinul alianței pentru Kiev va rămâne unul „solid”.

„Ucraina va deveni membru al NATO. Scopul nostru este să construim o punte de legătură care să facă posibilă această aderare”, a declarat Antony Blinken în fața reporterilor de la Bruxelles.

„Așa începe literalmente filmul cu apocalipsa nucleară”, a scris Elon Musk pe aplicația sa de socializare X (fosta Twitter).

This is literally how the nuclear apocalypse movie starts

— Elon Musk (@elonmusk)