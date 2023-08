Elon Musk recunoaște pentru prima dată că Twitter (X) ar putea eșua, așa „cum au prezis mulți” înainte de cumpărarea companiei

Elon Musk a recunoscut pentru prima dată că X (fostul Twitter), rețeaua de socializare pe care a cumpărat-o, ar putea eșua, așa „cum au prezis atât de mulți”, scrie .

„Adevărul trist este că în momentul de față nu există ‘rețele de socializare’ grozave. S-ar putea ca noi să eșuăm, cum au prezis atât de mulți, dar vom da tot ce avem mai bun pentru a ne asigura că este măcar una”, a scris duminică, 20 august, Elon Musk, pe Twitter.

The sad truth is that there are no great “social networks” right now.

We may fail, as so many have predicted, but we will try our best to make there be at least one.

— Elon Musk (@elonmusk)