Evgheni Prigojin a apărut pentru prima dată într-o filmare după rebeliunea armată / Unde se află acum șeful Wagner: „Lucrăm. Totul după cum ne place”

a apărut pentru prima dată într-o filmare după . În clipul video postat pe canalele de Telegram este fondatorul Wagner în deșert, într-un echipament de luptă și cu o armă în mână.

Acesta a menționat că gruparea sa va face Africa „mai liberă”, o sugestie că se află pe acest continent, scrie și .

Având interese de afaceri profitabile, are mii de luptători pe continentul african. Aceștia acționează în țări precum Mali sau Republica Centrafricană, unde grupările pentru drepturile omului i-au acuzat că au comis crime de război.

În urmă cu o lună, Marea Britanie a impus sancțiuni în Republica Centrafricană, acuzându-i de tortură și uciderea de civili.

Într-un clip video publicat pe Telegram, Prigojin susține că Wagner este în căutarea de minerale și că se luptă cu militanții islamiști și alți criminali.

„Lucrăm. Temperatura este de peste 50 de grade – totul după cum ne place. Wagner PMC conduce acțiuni de recunoaștere și căutare, face Rusia și mai mare pe toate continentele și Africa și mai liberă”, afirmă Prigojin.

