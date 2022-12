Experții ONU acuză Statul Islamic de folosirea armelor chimice în timpul ”califatului” autoproclamat

Experţi ONU au prezentat probe care dovedesc folosirea armelor chimice (SI) în timpul ”califatului” autoproclamat, acest lucru figurând în raportul dezbătut luni de către Consiliul de Securitate al ONU, informează AFP.

Membrii United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Daesh (UNITAD), echipa de anchetatori de SI, au anunțat că se află în posesia mai multor ”mărturii, probe digitale şi documentare” legate de folosirea armelor chimice în Irak, în timpul califatului (2014-2019).

Producerea armamentului

Experţii au explicat că SI ”a produs obuze şi mortiere chimice, muniţie chimică pentru lansatoare de obuze, focoase chimice de rachetă şi dispozitive explozive imporizate”, potrivit .

Ancheta are în vedere ”finanţarea, aprovizionarea şi logistica (SI) şi legăturile acesteia cu elemente de comandament, o mai bună înţelegere a care erau presupusele instalaţii de fabricaţie, producţie şi folosire a armamentului în Irak, obţinerea unor informaţii suplimentare despre agenţii fabricaţi (…) şi vectorii folosiţi”, conform aceleiași surse.

Atacul de la Taza Khurmatu, din 8 martie 2016, a fost în mod special analizat de experţi, care susțin că au procurat ”o cantitate importantă de probe” şi mai exact ”state de plată şi elemente de corespondenţă” ale grupării jihadiste.