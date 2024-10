Foamete de proporții apocaliptice în Fâșia Gaza. ONU: Niciun aliment nu a mai ajuns în nordul regiunii

Foamete de proporții apocaliptice în Fâșia Gaza. ONU raportează că din 1 octombrie, niciun aliment nu a mai ajuns în nordul regiunii, iar singura brutărie funcțională a ars complet în urma unui atac. În aceste condiții, peste 1 milion de oameni suferă de inaniție.

Children in Gaza have had their childhoods shattered.

Every day, they face violence, fear, loss, displacement, hunger and devastation – things that should not be normalized for any child anywhere.

We need a definitive ceasefire now.

— Save the Children US (@SavetheChildren)