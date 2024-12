Furtuna Elena provoacă haos în Grecia: Trafic blocat și inundații devastatoare (FOTO)

Stadionul Păcii și Prieteniei, situat în zona de sud a capitalei grecești, aproape de portul Pireu, a fost, de asemenea, afectat de inundațiile provocate de frontul atmosferic „Elena”.

Precipitațiile abundente au inundat arena, iar autoritățile locale sunt în prezent în proces de evaluare a pagubelor.

Intense rainfall from storm Elena in Greece’s Attica region caused flooding, sewerage overflows, road closures, and renewed finger-pointing over the region’s inability to manage heavy downpours.

— tovima.com (@tovimacom)