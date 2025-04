China intră puternic pe piața europeană a vehiculelor electrice. Un gigant auto își lansează modelul premium

Producătorul auto BYD, un gigant în domeniul a lansat modelul premium Denza pe piața europeană. Grupul chinez și-a anunțat intenția de a concura, direct, cu producătorii de top din Germania precum BMW şi Mercedes-Benz.

În anul 2023, BYD a vândut peste 4,2 milioane de vehicule la nivel global, dintre care peste 90% în . Vânzările Denza au reprezentat peste 3% din total. Denza este o marcă care a fost construită, inițial, în cadrul unei asocieri cu Mercedes, dar care a fost preluată integral de BYD.

Modelul Denza a fost prezentat în cadrul unui eveniment organizat la Săptămâna Designului din Milano, la care a participat şi vicepreşedinta executivă a companiei, Stella Li. Cu acest prilej, Alfredo Altavilla, consilier special pentru Europa, a declarat că Denza va deveni un vârf de lance tehnologic al BYD. Noul vehicul este capabil să concureze cu mașini de top produse de BMW sau Mercedes-Benz.

„Aceasta va anticipa funcţionalităţile tehnologice care vor fi ulterior introduse şi în modelele mărcii BYD”, a afirmat Alfredo Altavilla.

Grupul BYD a obţinut în 2024 o cotă de 2,8% din piaţa europeană a vehiculelor electrice. Chinezii au dat lovitura după ce au introdus modele hibride pentru a-şi extinde prezenţa pe continent.

