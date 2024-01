Furtunile de iarnă au făcut ravagii în SUA. Cel puțin patru persoane decedate și sute de mii de locuințe fără curent electric (FOTO, VIDEO)

Cel puțin patru persoane au murit și peste jumătate de milion de locuințe au rămas fără curent electric după o serie de furtuni de iarnă care au măturat zone din estul SUA și Canada, relatează .

Probleme mari în SUA din cauza furtunilor de iarnă

Rafalele de vânt au răsturnat mașini și au avariat case în Florida, acolo unde au fost raportate mai multe tornade.

Marți au fost anulate peste 1.300 de zboruri spre și dinspre SUA, arată datele oferite de FlightAware.

Unreal satellite imagery of the massive storm system that has roared across the US over the last 2 days bringing damaging tornadoes, fierce blizzard conditions, and significant flooding. — Colin McCarthy (@US_Stormwatch)

Chiar și avionul vicepreședintei Kamala Harris a renunțat la traseul inițial din cauza vremii nefavorabile. Aeronava decolase din Atlanta și trebuia să aterizeze în Maryland, însă a fost nevoită să aterizeze în Virginia.

Peste 630.000 de gospodării din SUA – din Florida și până în New York State – erau fără curent electric marți seară.

More than half a million homes and businesses were still without power along the U.S. East Coast from Florida to Maine on Wednesday morning due to a massive winter storm, according to data from . — Reuters Science News (@ReutersScience)

Guvernatorul Ron DeSantis a declarat stare de urgență în 49 de comitate din Florida. Furtunile au dărâmat acoperișuri și au distrus cabluri de curent electric.

Cel puțin patru persoane au decedat

În Florida, Alabama și Georgia fuseseră raportate 12 tornade până marți dimineață, provocând pagube semnificative. În unele zone au fost demarate chiar și operațiuni de căutare-salvare.

😱 Tornadoes triggered by winter storm rake Florida; Northeast next in line: Live updates — 🌞⛱️🌴 (@somegirlinfla)

O femeie în vârstă de 81 de ani din Comitatul Houston, Alabama, a murit din cauza unei tornade. O altă persoană și-a găsit sfârșitul în Claremont, Carolina de Nord.

Un șofer a murit din cauza unui copac care i-a căzut peste mașină în Comitatul Clayton, Georgia. Un alt bărbat a avut parte de un deces similar în Birmingham, Alabama.