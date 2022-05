Germania începe să îşi ia adio de la gazele din Rusia: Filialele Gazprom au încetat să mai primească gaze rusești

Ministrul german al Economiei, Robert Habeck, a declarat că filialele germane ale Gazprom au încetat să mai primească gaze din Rusia de ieri, dar piața permite compensarea acestui fapt.

Efectele sancțiunilor impuse de Vladimir Putin

„Aseară, în jurul orei 22.30, Putin a publicat un decret conform căruia întreprinderile europene sunt supuse sancțiunilor. În Germania, Gazprom și filialele sale nu mai primesc gaze din Rusia”, a declarat Habek joi, vorbind în Bundestag, scrie .

Potrivit acestuia, lucrătorii germani din domeniu „monitorizează situația și s-au pregătit pentru această situație”. „Piața poate compensa lipsa aprovizionării cu gaz din Rusia”, a spus el.

După cum s-a raportat, guvernul rus a impus sancțiuni ca represalii împotriva grupului Gazprom Germania, care este controlat de autoritățile germane. Printre altele, sancțiunile se aplică grupului comercial Wingas/WIEH/WIEE, care este proprietarul unui pachet mare de contracte pe termen lung pentru furnizarea de gaze rusești. Volumul acestora acoperă aproximativ jumătate din livrările Gazprom către Germania. Cei mai mari clienți sunt concernul chimic BASF și distribuitorul est-german VNG – Verbundnetz Gas.

Gazprim Germania, transferat către o Agenție Federală germană

Anterior, în aprilie, Ministerul German al Economiei a dispus ca holdingul Gazprom Germania să fie transferat sub controlul Agenției Federale de Rețea (BNetzA). Până în prezent, decizia este valabilă până la data de 30 septembrie a anului în curs. Drepturile de vot pentru acțiunile Gazprom Germania au fost transferate către BNetzA. Managerul are dreptul de a revoca și numi din nou membrii consiliului, precum și de a da instrucțiuni acestuia. Autoritatea de a administra activele Gazprom Germania GmbH este limitată și este supusă aprobării BNetzA.

Cu o zi înainte, Rusia a impus sancțiuni de blocare companiei poloneze EuRoPol GAZ S.A, proprietarul tronsonului polonez al gazoductului Yamal-Europa.

Gazoductul Yamal-Europe, care se întinde pe 2.000 de km de la Torzhok la Frankfurt an der Oder, și-a atins capacitatea de proiectare de 33 de miliarde de metri cubi pe an – în 2006. Secțiunea poloneză are 683 km de porțiune liniară și cinci stații de compresoare, este deținută în comun de EuRoPol Gaz și este operată de un operator separat al sistemului polonez GTS Gaz.