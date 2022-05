Germania va livra Ucrainei primele tancuri Gepard, a confirmat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării

Un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării a anunțat că Germania din cele 50 de sisteme antiaeriene mobile Gepard promisei Ucrainei în luna iulie, informează .

Luna trecută, Germania a transmis că va furniza pentru prima dată Ucrainei tancuri de apărare antiaeriană Gepard. De atunci, a mai promis și șapte obuziere autopropulsate Kievului și a început să antreneze trupele ucrainene pe acestea.

Ministrul german al apărării, Christine Lambrecht, a convenit asupra acestei livrări în cadrul unei conversații cu omologul său ucrainean, Oleksii Reznikov, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Tunurile de tip Howitzer – modelul Panzerhaubitze 2000 sunt considerate aflate în prezent în dotarea armatei germane.

Good morning! Training of Ukrainian soldiers in use of the PzH 2000 started in Germany this week. The delivery of 12 of these weapon systems is currently being coordinated and organised with the Netherlands. We are also reinforcing ’s eastern flank.👇

— Germany at NATO (@GermanyNATO)