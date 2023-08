Goran Bregovic nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova. Ajunsese pe Aeroportul din Chișinău și urma să cânte la un festival local

Goran Bregovic și membrii trupei sale nu au fost lăsați să intre în Republica Moldova, duminică, deși ajunseseră pe Aeroportul Internațional din Chișinău, după cum susțin artistul bosniac și organizatorii festivalului la care urma să cânte.

Goran Bregovic și trupa sa urmau să cânte la Festivalul Gustar, însă organizatorii au anunțat, duminică, că artiștilor nu li s-a permis să intre în Republica Moldova, cu toate că aterizaseră deja pe Aeroportul Internațional din Chișinău.

„Ne pare rău să vă anunțăm că trupa Goran Bregović nu va putea fi prezentă la concertul planificat în această seară, din motive care nu țin de organizatorii festivalului sau de artiști. Din păcate, nu le-a fost permisă intrarea în Republica Moldova, deja fiind aterizați pe Aeroportul International Chișinău”, au scris organizatorii Festivalului Gustar, într-o postare pe Facebook.

Într-o postare ulterioară, aceștia au prezentat scuze din nou și au redat o declarație făcută de Goran Bregovic în limba engleză.

„Dragii mei prieteni moldoveni! Vă cer scuze din suflet că nu am putut să cânt astăzi la Festivalul de Muzică Gustar. Am fost foarte dezamăgiți când nu am fost lăsați să intrăm în Moldova la aeroportul din Chișinău fără nicio explicație oficială. Fac turnee extinse cu muzicienii mei în toată Europa și nu am întâmpinat niciodată dificultăți nicăieri. Vă iubesc foarte mult țara și este o plăcere pentru mine să răspund oportunității de a concerta în Moldova, mai ales la un festival atât de colorat și unic precum Gustar.

Îmi pare foarte rău că am fost lipsit de bucuria și plăcerea de a apărea în fața voastră de această dată. Însă vă pot asigura că împreună cu echipa mea vom încerca să ne asigurăm că data viitoare spectacolele mele din Moldova nu vor întâmpina niciun obstacol. Aștept cu nerăbdare următoarele noastre întâlniri! Cu dragoste, Goran Bregovic”, a declarat Goran Bregovic, citat de organizatorii Gustar.

