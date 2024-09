Haos în Beirut. Cel puțin 8 morți și mii de răniți, printre care numeroși membri ai Hezbollah, după ce le-au explodat pagerele. Și ambasadorul Iranului la Beirut a fost rănit (VIDEO)

UPDATE ORA 18.50: În urma exploziilor pagerelor, cel puțin 8 oameni au murit, iar alți peste 2.750 de oameni, inclusiv numeroși luptători ai grupării teroriste libaneze Hezbollah, medici, dar și ambasadorul Iranului la Beirut – au fost răniți.

Guvernul libanez consideră Israelul ca fiind responsabil pentru exploziile pagerelor și consideră o încălcare a suveranității libaneze, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului libanez, potrivit .

Scene de haos la Beirut, după ce sute de membri ai organizației teroriste libaneze Hezbollah, printre care luptători și medici, au fost răniți grav, marți, după ce au explodat pagerele pe care le aveau pentru a putea comunica, informează agenția , citând o sursă din cadrul serviciilor de securitate. În total, ar fi vorba despre cel puțin 1.000 de răniți.

Valul de explozii a durat circa o oră după ce au avut locdetonările inițiale, care au avut loc în jurul orei locale 15:45 (13:45 GMT). Încă nu se știe clar cum au fost detonate acele dispozitive.

În urma exploziei, a fost rănit și ambasadorul Iranului la Beirut, Mojtaba Amani. Incidentul s-a produs simultan în rândul mai multor bastioane ale grupării pro-iraniene Hezbollah din Liban și s-a soldat cu sute de răniți, a anunțat marți televiziunea de stat iraniană, potrivit AFP, citat de .

„Ne-a spus în urmă cu câteva minute că se simte bine, că este conștient și că nu există niciun pericol pentru viața sa”, au transmis jurnaliștii de la televiziunea de stat iraniană, fără a preciza dacă pagerul îi aparținea.

Detonarea pagerelor a reprezentat „cea mai mare breșă de securitate” cu care s-a confruntat gruparea militantă de când a intrat în război cu Israelul în semn de solidaritate cu Hamas, cu aproape un an în urmă, a precizat sursa citată de Reuters, despre care spun că ar fi un oficial al Hezbollah.

Exploziile s-au produs în contextul intensificării atacurilor reciproce între forțele israeliene și cele ale Hezbollah, care lansează lovituri aeriene cu drone și rachete deasupra graniței dinre Israel și Liban.

Localnicii au povestit că exploziile au avut loc la intervale de 30 de minute distanță după cele inițiale.

Sursa Hezbollah din serviciile de securitate a declarat pentru Reuters că explozii ale pagerelor au fost înregistrate și în sudul Libanului, în timp ce reporterul Reuters transmite că a văzut grupuri de persoane ghemuite la intrarea unor clădiri pentru a verifica starea unor persoane care ar fi fost rănite. În total, ar fi fost răniți peste 1.000 de oameni.

BREAKING According to many reports, thousands of Hezbullah members were injured in Beirut, Mount Lebanon, Beqaa, south Lebanon & Syria, when pager devices began exploding. Unconfirmed reports say pagers were from a recent delivery. Iranian ambassador to Lebanon has been injured.

