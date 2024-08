Haos în Marea Britanie: Mai multe orașe au fost cuprinse de violențele puse la cale de grupuri anti-imigrație (VIDEO)

Revoltele au cuprins Marea Britanie în ultimele zile iar autoritățile se tem de mai multe izbucniri de violență de extremă-dreapta, anti-imigrație, săptămâna aceasta, lăsând noul guvern britanic să se străduiască să controleze cea mai gravă tulburare din ultimul deceniu.

Ofițerii de poliție au fost răniți în Plymouth luni seară, în timp ce mulțimile furioase au coborât în ​​orașul de coastă din sud-vestul Angliei, potrivit .

Mulțimi de agitatori de extremă dreapta au incendiat hotelurile care găzduiau solicitanți de azil în weekend în două orașe, lăsându-i pe cei din interior prinși și îngroziți, în timp ce mulțimile de revoltă din alte orașe au deteriorat clădiri publice și s-au ciocnit cu poliția, aruncând obiecte spre polițiști și deteriorând vehiculele.

Middlesbrough, Anglia, a fost unul dintre numeroasele orașe din Marea Britanie care s-a confruntat duminică cu revolte anti-imigrație.

Protestele au izbucnit pentru prima dată la sfârșitul lunii trecute, după ce o campanie de dezinformare împotriva imigranților a stârnit indignarea din cauza unui atac cu înjunghiere care a dus la moartea a trei copii în Southport, nordul Angliei.

Compare these two scenes.

Men and women stood about in Plymouth are met by a fleet of Riot Police and dangerous dogs.

Meanwhile in Birmingham a Palestinian flag-waving gang is left to smash up cars without police in sight.

But there isn’t remotely an issue, right?

— Darren Grimes (@darrengrimes_)