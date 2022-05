Havana: Explozie devastatoare în hotelul preferat al vedetelor. Cel puțin 22 de morți și 60 de răniți (VIDEO)

O explozie devastatoare a avut loc în noaptea de vineri spre sâmbătă într-un hotel de 5 stele din capitala cubaneză, Havana. Cel puțin 22 de oameni au murit și alți 60 au fost răniți, iar operațiunile de salvare nu s-au încheiat, scrie Alte victime sunt încă prinse sub dărâmături.

A deadly explosion hit the Hotel Saratoga in downtown Havana, tearing a gash several floors high into the side of the building, killing at least eight people and sending another 30 to hospital, witnesses and Cuban state media said

— Reuters (@Reuters)