Henri Paul, șoferul care a condus mașina în care se afla Prințesa Diana, fusese recrutat de serviciul secret israelian

În urmă cu 26 de ani, cea mai iubită membră a familiei regale britanice, , și-a pierdut viața într-un accident rutier produs la Paris, povocând consternare și tristețe în rândul fanilor săi din întreaga lume.

În seara fatidică a zilei de 31 august 1997, mașina în care se afla Prințesa Diana, un Mercedes-Benz, s-a ciocnit de al treisprezecelea stâlp al tunelului stradal numit Pont de l’Alma din Paris, în timp ce gonea nebunește pe străzi în încercarea de a scăpa de paparazzi.

Vizita neașteptată la Paris, cheia întregii drame

La 30 august, Diana și și iubitul său, , au zburat din Sardinia spre . Diana intenționa să se întoarcă la Palatul Kensington în dimineața următoare, după ce va petrece o noapte la vila lui Dodi din Paris.

Din dezvăluirile făcute în ultima serie a The Crown, Dodi îi ceruse Dianei să îl urmeze la Paris, unde urma să o ceară în căsătorie, la presiunile tatălui său, Mohamed Al-Fayed, care spera ca această oficializarea a relației să-i aducă mult râvnita cetățenie britanică.

Diana au luat cina la restaurantul hotelului Ritz din Paris, aflat în proprietatea tatălui lui Dodi începând cu anul 1979.

Paparazii le-au făcut viața insuportabilă

Aflând de prezența insolită la Paris a cuplului despre care vorbea toată lumea, fotografii de senzație și-au făcut și ei apariția în fața hotelului. Spre finalul cinei, Dodi i-a spus șoferului să ducă mașina înapoi la vila sa, într-o încercare de a-i atrage acolo pe fotografi.

Henri Paul, gardă personală la hotelul Ritz urma să fie noul șofer, deși băuse și luase și anti-depresive, pe care nu trebuia să le amestece cu alcool.

În timp ce se deplasau prin oraș, urmăriți îndeaproape de paparazzi pe motociclete, la Place de la Concorde, Henri Paul a apăsat pedala de accelerație în încercarea de a scăpa de prezența nedorită a presei.

În momentul intrării în tunel, mașina avea 200km/h

În momentul în care au ajuns la tunelul ce trecea pe sub Pont de l’Alma, mașina avea o viteza estimată la 200 km/h, într-o zonă în care era restricționată la 50 km/h.

Henri Paul a pierdut controlul mașinii în momentul în care au intrat în tunel, iar Mercedesul a ricoșat într-un zid și s-a zdrobit literalmente de pilonii care susțineau partea superioară a tunelului.

Diana, încă în viață, însă cu răni grave la nivelul pieptului, a fost dusă la Hôpital de la Salpêtrière, unde a intrat în stop cardiac la câteva minute după ce a ajuns la unitatea medicală. Chirurgii nu au reușit să o resusciteze, iar în jurul orei 3 dimineața i-a fost stabilit decesul. Diana avea 36 de ani.

Elemente noi sunt aduse acestei povești de scriitorul britanic Gordon Thomas, în cartea recent publicată ”GIDEON’S SPIES – The Secret History of the Mossad”.

Șeful pazei de la Ritz, recrutat de Mossad cu câteva zile înaintea accidentului

În cuprinsul volumului, Gordon Thomas dezvăluie și faptul că, doar cu câteva zile înaintea accidentului, -ul îl recrutase în serviciul Israelului pe Henri Paul, şeful agenţilor de pază şi supraveghere informativă de la Hotelul Ritz din Paris, cel care ulterior îi va duce cu el în mormânt atât pe Diana, cât şi pe fiul proprietarului hotelului Ritz.

Nu este singura informație ce întărește lunga listă a indiciilor despre o conspirație împotriva Dianei și a relației sale cu Dodi Al-Fayed.

Un fost ofiţer britanic din spionajului extern, MI6 (serviciul de informații externe al guvernului Regatului Unit – N.R.), pe nume Tomlinson, refugiat în Elveţia, a publicat pe internet numele reale a 12 colegi de a căror misiune era uciderea Dianei, fapt care a provocat un imens scandal în Anglia.

Guvernul britanic a emis un mandat de arestare pe numele lui Tomlinson şi a retras în Anglia pe cei 12 ofiţeri din misiunile lor externe.