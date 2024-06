IDF a efectuat un raid în cartierul Tel al-Hawa din Fâșia Gaza. Avanpostul Hamas și birourile diviziei de informații au fost distruse. Ce au găsit militarii israelieni în acele locuri (VIDEO)

Trupele Brigăzii de Parașutisti a Armatei israeliene (IDF) au atacat cartierul Tel al-Hawa, din orașul Gaza. Atacul a avut loc și la un avanpost al Hamas, la birourile diviziei de informații a grupului terorist, a transmis armata, conform publicației

Militarii israelieni au confiscat „materiale cu informații, echipamente tehnice și informații semnificative despre infrastructura subterană a Hamas”, în timpul raidurilor.

Birourile diviziei de informații Hamas au fost, ulterior, distruse.

În timpul raidului asupra avanpostului Hamas, trupele au ucis câțiva agenți teroriști și au găsit un atelier de producție de drone, mortare și alte arme.

Troops of the IDF’s Paratroopers Brigade raided Gaza City’s Tel al-Hawa neighborhood, capturing a Hamas outpost and the offices of the terror group’s intelligence division, the military says.

It says the forces seized “intelligence materials, technical [equipment] and…

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian)