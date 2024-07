Imagini cu momentul care a provocat revoltele violente din Leeds. Copiii sunt luați cu forța de poliție (VIDEO)

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu momentul care a cauzat revoltele din localitatea britanică Leeds. Momentul intervenției poliției, când copiii au fost luați pe sus de către agenți, a fost filmat. În imagni se vede modul brutal în care agenții de poliție îi ia pe cei mici, împotriva voinței lor. Copiii luați de polițiștii britanici se împotrivesc dar sunt luați cu forța.

This was the spark that set off riots in Leeds last night.

Social services and police remove children from an imported family, clearly a safeguarding issue.

So the other imported families, to prove they’re respectable and responsible, burn down the area.

