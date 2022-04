Imagini din satelit arată gropi comune la periferia orașului Mariupol. Sunt cel puțin 200 de morminte noi (FOTO)

Oficialii ucraineni au identificat aparente gropi comune săpate în afara orașului Mariupol, afirmații susținute de imagini ale companiei private Maxar Technologies, aceeași care a arătat și cu gropile comune din Bucha.

Petro Andriușcenko, un consilier al primarului din Mariupol, a scris pe Telegram că a fost identificat unul dintre locurile în care au fost îngropate victime din Mariupol ale invaziei rusești. Este vorba de localitatea Manhuș, aflată la circa 19 kilometri vest de oraș.

Andriușcenko a postat coordonatele locului, spunând că rușii au săpat acolo gropi comune de câte 30 de metri fiecare.

„Camioanele transportă trupurile și pur și simplu le aruncă acolo. E o dovadă clară a și a încercărilor de a le mușamaliza”, a susținut Andriușcenko, citat de

Acesta nu se află în Mariupol, dar a primit informații din interiorul orașului.

Și Vadim Boicenko, primarul din Mariupol, a spus că rușii au îngropat cadavre în gropi comune în Manhuș.

Oficialii ucraineni susțin că până la 20.000 de persoane au murit în Mariupol din cauza atacurilor rușilor.

new satellite imagery of the expansion of a mass grave site in Manhush, ~20 kilometers west of Mariupol, where (allegedly) Russian soldiers have been taking bodies. The images progress from March 23 to April 3. 📸

The alleged mass grave near was found from a satellite. The Maxar images show a trench in the village of that is more than 300 meters long. It could contain thousands of bodies, said Petr Andryushchenko, an adviser to the city’s mayor.

— NEXTA (@nexta_tv)