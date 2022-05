În Rusia, o elevă a strigat în timpul unei festivități de absolvire „Libertatea pentru Ucraina! Putin este diavolul!”

În timpul unei unei festivități de absolvire, . Adolescenta este în clasa a XI-a și învață la un liceu din orașul Izberbaș, Dagestan, unde se înregistrează cel mai mare număr de morți în războiul împotriva Ucrainei, potrivit .

Zukhra Albekova, elevă în clasa a XI-a în timp ce se afla la microfon a strigat în rusă „Nu războiului! Libertatea pentru Ucraina! Putin este diavolul!”. Mesajul adolescentei a fost transmis în momentul în care și-a primit premiul la festivitatea de final de an.

Videoclipul ajuns viral pe rețelele de socializare arată că studenta, care a fost gazda ceremoniei, s-a cutremurat în momentul exclamării ei. În același timp, , în timp ce profesorii încremeniți nici n-au încercat să recupereze microfonul, potrivit sursei citate.

După momentul din timpul festivității, canalele de Telegram din presa pro-rusă au publicat informații potrivit cărora a fost deschisă o anchetă împotriva școlii pentru „discreditarea armatei ruse”. Cu toate acestea, pe numele mamei fetei pentru „neîndeplinirea obligațiilor părintești în creșterea copilului”.

A school in . A girl takes the mic and says: “No to war! Freedom to ! Putin is devil!”

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba)