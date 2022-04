Jurnalista anti-război a dezvăluit de ce a fost nevoită să lucreze la postul propagandist al Kremlinului: „E o nebunie. Și mi-am jucat și eu rolul în ea, până în ziua protestului”

Marina Ovsiannikova este o jurnalistă din Moscova, care întrerupt un buletin de știri, protestând împotriva conflictului ruso-ucrainean. Manifestul acesteia fiind considerat eroic și istoric de reprezentanții mass-media din Occident.

Marina Ovsiannikova lucrează pentru presa germană

Femeia a afișat un mesaj anti-război și anti-Putin în timpul unei emisiuni de la Pervâi Kanal. Ovsiannikova și-a dat demisia de la postul respectiv și a fost angajată de grupul Die Welt. Momentan, jurnalista rusă scrie despre evenimentele din Ucraina.

Diaspora ucraineană din Berlin a cerut grupului de presă Die Welt . Câteva sute de oameni s-au adunat în fața sediului grupului media Die Welt și au scandat „Jos Ovsiannikova! Opriți propaganda!” și alte sloganuri. Mulți participanți ținând pancarte tematice și steaguri ucrainene.

Activiștii și-au exprimat indignarea asupra faptului că Ovsiannikova a fost angajată să relateze evenimentele din Ucraina. În acest context, ex-angajata postului pro-Kremlin a decis să explice motivele care au determinat-o să lucreze la postul loial președintelui rus.

Dezvăluiri cutremurătoare despre anii petrecuți la postul pro-Kremlin

„După protestul de la știrile de seară avocații mei m-au sfătuit să mă ascund și să nu mai dau declarații pentru a nu-mi periclita viața și mai mult. Dar nu i-am ascultat. Am dat interviuri pentru zeci de jurnaliști din toate colțurile lumii și am postat mesaje anti-război pe rețelele sociale.

Am fost criticată încă din prima zi. Nu prea contează ce fac eu de fapt. Sunt atacată de ambele părți, ruși și ucraineni. Aproape m-am obișnuit. Acum rușii mă fac spion britanic; în minutul următor .

Dacă aș fi rămas tăcută după protestul meu, lumea ar fi spus că e ciudat că nu se mai aude nimic de la mine. Acum scriu și vorbesc despre acest lucru, dar ei spun că e ciudat că încă mai pot face asta. Alții spun că, oricum, trecutul meu mă descalifică de la activitatea de jurnalist independent.

Cele mai noi critici vin din partea unor jurnaliști independenți. Și înțeleg acest lucru. Mulți dintre ei își riscă viața de ani de zile luptând împotriva sistemului. abia acum o lună.

Ce pot spune, cu mâna pe inimă, e că în decursul tuturor acelor ani le-am citit mereu articolele acelor jurnaliști curajoși și le-am admirat munca. Articolele lor mi-au format viziunea despre lume – și m-au ajutat ca într-un final să-mi găsesc curajul de a face ce am făcut după toți acești ani.

Mi-am petrecut mulți ani lucrând pentru televiziunea rusă de stat, Canalul Unu, unde am fost implicată în crearea de propagandă agresivă pentru Kremlin – propagandă care a căutat mereu să abată atenția de la adevăr și să estompeze toate standardele morale. (…)

Jurnalista recunoaște că a contribuit la zombificarea rușilor

Încercam să mă gândesc la munca mea ca și cum ar fi fost o slujbă la fabrică. Închideam ochii, munceam orele necesare și plecam acasă.

Mă uitam la Sky News și CNN, citeam The Guardian, The New York Times și The Washington Post. Din presa rusă citeam Kommersant, Nezavisimaia Gazeta și Meduza. Urmăream și presa independentă ucraineană, agenția de știri UNIAN, Strana.ua și canalele TV 1+1 și Inter. Am văzut foarte clar plasa de minciuni pe care o țeseam noi.

În iulie 2014, când Rusia a negat orice implicare în doborârea zborului civil MH17 deasupra Ucrainei, am fost șocată, dar mi-am continuat munca. Când Aleksei Navalnîi – – a fost închis în 2020, am fost șocată, dar mi-am continuat munca. Însă după invazia rusă din Ucraina pur și simplu n-am mai putut s-o fac.

Inițial am vrut să merg cu o pancartă anti-război în Piața Manejnaia din centrul Moscovei, dar fiul meu de 17 ani m-a încuiat în casă, mi-a luat cheia de la mașină și mi-a spus să mă calmez. Însă nu puteam să dorm, să mănânc și să beau. Și atunci mi-a venit treptat în minte planul: nu voi merge cu pancarta în oraș; o voi face în timpul unei transmisiuni în direct.

Jurnalista anti-război are origini ucrainene

Îmi regret sincer rolul în privința zombificării rușilor prin propagandă. Și știu de asemenea că, procedând astfel, am contribuit la și Vest. Astăzi propaganda noastră merge atât de departe încât îi prezintă pe toți ucrainenii drept naționaliști și fasciști. Există apeluri la exterminarea tuturor ucrainenilor și la aruncarea în închisoare a tuturor rușilor care nu sunt de acord cu războiul ori la exilarea lor. Pacifiștii din Rusia sunt numiți acum trădători.

E o nebunie. Nebunie totală. Și mi-am jucat și eu rolul în ea, până în ziua protestului. Am făcut-o chiar dacă m-am născut în Ucraina, la Odesa, și am două verișoare în Ucraina. De una dintre ele sunt chiar foarte apropiată. E profesoară de artă la Teofipol, în vestul Ucrainei. Am vorbit recent cu ea la telefon și e de partea mea. Mi-a spus că e dispusă să vorbească cu presa ucraineană și să le spună că sunt un om bun, decent”, a mărturisit Marina Ovsiannikova pentru Die Welt, citată de .

Marina Ovsiannikova provine dintr-o familie în care tatăl e ucrainean și mama rusoaică.