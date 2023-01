Încă o lovitură pentru Elon Musk: Acțiunile Tesla s-au prăbușit

Acţiunile Tesla și-au continuat prăbușirea marţi, scăzând cu 14% la o zi după ce producătorul de vehicule electrice a raportat producţia şi numărul de livrări din trimestrul patru al anului 2022, transmite .

Compania a raportat 405.278 de livrări totale pentru trimestrul respectiv şi 1,31 milioane de livrări totale pentru anul 2022.

Aceste cifre au reprezentat un record pentru producătorul de automobile condus de Elon Musk şi o creştere de 40% a livrărilor de la an la an, dar au fost sub aşteptările analiştilor.

Estimările actualizate în decembrie şi incluse în consensul FactSet au variat între 409.000 şi 433.000 de automobile.

Unii analişti de pe Wall Street cred că livrările sub aşteptări ale Tesla provoacă probleme pentru producătorul de vehicule electrice, dar alţii văd o oportunitate de cumpărare pentru acţiunile companiei, în 2023.

Lovitura primită de Elon Musk

CEO-ul Tesla (TSLA), SpaceX și Twitter are o avere estimat[ la 137 de miliarde de dolari, potrivit Bloomberg Billionaires Index, suficient de bună pentru locul doi pe lista celor mai bogați din lume, după președintele LVMH (LVMHF), Bernard Arnault. Dar la apogeul său în noiembrie 2021, averea netă a lui Musk era de 340 de miliarde de dolari.