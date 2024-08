Incendiile de vegetație fac ravagii în vestul și nordul Turciei. Mai multe case și mașini, cuprinse de flăcări. Oamenii au fost evacuați din mai multe zone (VIDEO)

puternic în provincia de pe coasta de vest a Turciei. Incendiul a izbucnit într-o pădure, iar alimentat de vântul puternic, s-a extins în apropierea zonelor rezidențiale. Mai mulți oameni au fost evacuați, în timp ce pompierii au încercat, de asemenea, să stăpânească alte incendii de vegetație în nord, potrivit . Mai multe case și mașini au fost cuprinse de flăcări.

Massive fire near Türkiye’s Izmir advances towards city

Cauza incendiului este necunoscută și a izbucnit joi seară în districtul Karșıyaka, în timp ce pompierii lucrau deja pentru a limita trei incendii separate în nord-vestul Turciei.

Guvernatorul din izmir, Suleyman Elban, a spus că incendiul din Karșiyaka a continuat între patru și cinci zone diferite, în ciuda eforturilor de a-l limita cu ajutorul avioanelor, elicopterelor și altor vehicule, adăugând că un sat a fost evacuat.

„Intervenția devine dificilă deoarece este foarte aproape de zonele rezidențiale. Deocamdată nu există pierderi de vieți omenești”, a informat Elban.

„Avem informații că unele case au ars. Deoarece acum sunt vânturi de până la 80 de kilometri pe oră, de multe ori trebuie să oprim intervenția aeriană”, a mai spus el, adăugând că eforturile se vor intensifica dacă vânturile se vor domoli.

În imaginile făcute publice se observă flăcări uriașe, care au cuprins suprafețe de teren, apropiindu-se de clădiri de apartamente și drumuri din Karșıyaka, cu fum de culoare deasupra pădurilor și a orașului.

Fire in Bozdogan district of Türkiye’s Aydin remains out of control

◼️ Aerial and ground interventions continue to fight forest fire

