Incendiu uriaş la un depozit de produse petroliere din Rusia. 100 de pompieri, 30 de autospeciale şi elicoptere intervin pentru stingerea focului

Un depozit de produse petroliere a luat foc în această dimineaţă, 30 noiembrie, în regiunea Bryansk din Rusia. Deocamdată, nu se cunosc cauzele producerii incendiului.

Guvernatorul regiunii spune că, din datele pe care le are, nu s-au înregistrat victime. „În districtul Surazhsky, rezervoarele cu produse petroliere ard.

La fața locului lucrează echipe de pompieri și salvare. Suprafața incendiului este de 1.800 de metri pătrați”, a declarat Alexander Bogomaz pentru agenţia de presă rusă Interfax.

BREAKING: Large Oil tanks are burning in Bryansk region in Russia, on an area big 1,800 square meters, – governor.

