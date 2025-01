Incident terifiant în India. Zeci de oameni au fost răniți după ce un elefant a devenit agresiv (VIDEO)

Un festival din Kerala a avut un final cumplit după ce un elefant a devenit violent și a rănit peste 20 de persoane.

Imaginile difuzate de televiziuni au arătat cel puțin cinci elefanți împodobiți care se aflau la festival. Brusc, unul dintre ei a intrat în mulțime, iar conducătorul lui încercat să îl controleze, conform

Incidentul s-a la circat 350 de kilometri de capitala statului Kerala. La un moment dat, elefantul a devenit violent, a prins un bărbat de picior și l-a învârtit, apoi l-a aruncat în mulțime.

„Astăzi devreme, la sfârşitul festivităţilor anuale de patru zile de la BP Angadi, un elefant a devenit violent şi a atacat mulţimea din faţa sa. Elefantul a prins un bărbat de picior şi l-a învârtit cu sălbăticie înainte de a-l azvârli în mulţime”, a declarat un reprezentant al poliţiei.

A fost nevoie de câteva ore pentru ca elefantul să fie controlat și pentru a preveni alte pagube.

Acesta a declarat că peste 20 de persoane au fost rănite și internat la un spital din Kottakkal.

Sute de persoane, printre care și femei și copii, au participat la festivalul de la Tirur.

