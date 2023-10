Iohannis, în Spania: România sprijină o decizie pozitivă pentru negocierile de aderare cu Republica Moldova şi Ucraina

România sprijină cu fermitate o decizie pozitivă pentru deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova şi Ucraina, a transmis președintele Klaus Iohannis de la reuniunea informală a Consiliului European de la Granada.

“În Granada, Spania, la reuniunea informală a Consiliului European, unde ne concentrăm pe priorităţile UE, pentru anii următori. Discuţiile noastre vor stabili cursul pentru următoarea agendă strategică a UE. Vom discuta subiecte majore precum rezilienţa şi competitivitatea, angajamentul global al UE, migraţia la extinderea Uniunii”, a scris preşedintele pe X.

In Granada🇪🇸, at the where we focus on 🇪🇺priorities for the years ahead. Our talks will set the course for the EU’s next Strategic Agenda&we’ll discuss major topics such as resilience&competitiveness, ’s global engagement, migration&the Union’s enlargement.

— Klaus Iohannis (@KlausIohannis)