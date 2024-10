Iranul lansează sute de rachete asupra Israelului. IDF: „Atacul ar putea fi de amploare”. Cabinetul israelian de securitate, întrunit într-un buncăr (VIDEO)

UPDATE: Gardienii Revoluției din Iran au transmis că tirurile de rachete sunt „represalii” pentru uciderea liderilor Hezbollah și Hamas.

Între timp, sirenele sună în tot Israelul. Oamenilor li s-a cerut să stea în adăposturi.

Cabinetul israelian de securitate se va reuni în această seară într-un buncăr din Ierusalim.

Multiple Ballistic Missile Impacts reported to the North of Tel Aviv.

