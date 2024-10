Italia, sub ape. Un om a murit și mulți alții sunt dați dispăruți după viituri (VIDEO)

după ce viiturile au făcut ravagii, iar un om a murit și mulți alții sunt dați dispăruți.

Potop în Italia

Regiunile Liguria, Toscana, Sicilia și provincia Emilia Romagna, din Bologna, care este sub cod roșu de inundații, au , iar pompierii au lucrat la foc automat, conform

Bologna a fost lovită de inundații sâmbătă seara, iar localnicii au încercat din răsputeri să mai salveze câte ceva din case înainte de a fi luate de ape, dar mulți s-au trezit fără agoniseala de o viață după ce ploile torențiale s-au dezlănțuit.

„Cam asta ar fi situația, de sâmbăta seara apa venea de undeva din partea aia, s-a umplut acest pasaj. S-a extins în partea asta aici, la case, situația aici în via Dominzoni la intersecția cu strada Provinciala. Aceasta ar fi situația, astăzi ne ocupam de curățenie, ieri am scos tot ce se putea scoate, ne-au ajutat cei de la protecția civilă cu pompele și au tras apa, s-au rupt toate ușile, apa a ajuns aici la nivelul teraselor. Nu prea am reușit să salvăm nimic. Ăștia sunt băieții tineri care ajută, fiecare cum poate, cum reușește”, a spus un localnic.

Tot în Bologna, un tânăr de 20 de ani a murit după ce mașina în care era a fost luată de viituri. Și u autostrada din sud-vestul orașului a fost complet inundată.

Peste 3.000 de locuitori au fost evacuați, iar 15.000 de locuințe au rămas fără electricitate. Localnicii sunt revoltați din cauză că autoritățile nu își dau interesul în cazul acestor dezastre, având în vedere că sunt dese în această regiune. În primăvara acestui an, 9 persoane au murit și 5.000 de ferme au fost inundate după un potop.

Și sudul Italiei a fost afectat

Și sudul Italiei a fost devastat de inundații. În Sicilia și Calabria a fost în vigoare, timp de câteva zile, un cod portocaliu de vreme rea, iar străzile din Catania au devenit râuri. În localitățile de lângă Catania oamenii s-au urcat pe acoperișuri pentru a se salva de inundații.

Pentru că există riscul producerii alunecărilor de teren, școlile și parcurile publice au fost închise, iar autoritățile monitorizează situația.