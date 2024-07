„Iubesc un monstru”: Părinții bărbatului care a ucis șase persoane prin înjunghiere, în Sydney își cer scuze pentru faptele fiului lor

Andrew Cauchi a spus că are inima zdrobită și îi pare „extrem de rău” pentru victime, după ce fiul său Joel a ucis șase persoane în centrul comercial Westfield din Bondi Junction.

Părinții atacatorului persoanelor înjunghiate din Sydney spun că le pare „extrem de rău”

Poliția din New South Wales l-a identificat sâmbătă pe bărbatul din spatele atacului de la centrul comercial Westfield din Bondi Junction, Joel Cauchi, în vârstă de 40 de ani.

El a fost împușcat și ucis de un ofițer după ce a înjunghiat mortal șase persoane – cinci femei și un bărbat – și i-a rănit pe alții, inclusiv un copil de nouă luni.

Vorbind luni în fața casei lor, Andrew Cauchi a spus că are inima zdrobită pentru victime și „îi pare extrem de rău”.

Bătrânul de 76 de ani a adăugat: „Am devenit sclavul fiului meu când am aflat că are o boală mintală. Dar este fiul meu. Și iubesc un monstru – pentru voi, el este un monstru. Pentru mine, el a fost un băiat foarte bolnav.”

Cauchi a sugerat că motivul pentru care fiul său – care suferea de schizofrenie – ar fi vizat femeile a fost pentru că „și-a dorit o iubită”. „Nu are abilități sociale și a fost frustrat”, a spus el.

Soția sa, Michele Cauchi, a mai spus reporterilor: „Acesta este un coșmar absolut al părinților, atunci când au un copil cu boală mintală, că s-ar putea întâmpla așa ceva.

Și inima mea se îndreaptă către oamenii pe care fiul nostru i-a rănit. Dacă ar fi normal, ar fi absolut devastat de ceea ce a făcut.

Dar, evident, nu era normal nici atunci când a făcut crimele. Cumva, a intrat într-o stare de psihoză și pierduse legătura cu realitatea”.