Iulian Chifu: Este îngrijorătoare revenirea la o forumulă de revizionism, pe care, iată, îl practică Donald Trump. Suntem departe, însă, de o eventuală reîmpărțire a sferelor de influență (VIDEO)

Iulian Chifu, președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor și Early Warning, a comentat declarațiile președintelui ales al SUA, miercuri, la Talk B1 cu Nadia Ciurlin, și s-a arătat de părere că „este îngrijorătoare revenirea la o formulă de revizionism, pe care, iată, îl practică Donald Trump”.

Iulian Chifu, pe B1 TV, despre declarațiile lui Donald Trump

Întrebat dacă are România motive de îngrijorare că ar putea ajunge pe masa negocierilor dintre Trump și Putin sau că apărarea ei ar putea fi pusă sub semnul întrebării, Iulian Chifu a explicat: „Nu, nu am făcut o asemenea informație. Este îngrijorătoare revenirea la o formulă de revizionism, pe care, iată, îl practică Donald Trump. Am văzut nenumărate comentarii pe această dimensiune, inclusiv în Marea Britanie, partenerul privilegiat al Statelor Unite, dacă vreți”.

„Există îngrijorări în privința modului în care aceste declarații, care sunt epustuflante, care sunt surprinzătoare, care sunt rupturi în raport cu angajamente internaționale la care Statele Unite sunt parte, ar putea să afecteze relațiile internaționale (…) și, respectiv, ar putea duce la formula unui tranzacționism împins la extrem al unor mari târguri, care să privească, dumneavoastră ați spus, România, sigur că ne interesează România, dar care să privească diferite părți ale lumii”, a adăugat expertul.

„S-a vorbit chiar de o reîmpărțire a sferelor de influență, de o ignorare a frontierelor. Suntem departe, însă, spun eu, în momentul de față, de o asemenea eventualitate, de o asemenea perspectivă, pentru că până acolo ar trebui să vedem niște schimbări majore în ceea ce privește angajamentele internaționale ale Statelor Unite, toate aceste angajamente, aranjamente, apartenență la diferite tratate trecând prin Congres”, a continuat el.

Ce a spus despre echilibrul de putere din SUA

„Camera decizională pe politică externă, în Congres, este Senatul, unde, v-am spus, echilibrul, mandatele de șase ani și prezența acolo a unor persoane cu maturitate și cu greutate, face ca să existe o anumită balanță și ca asemenea schimbări să nu se poată produce peste noapte”, a mai declarat Iulian Chifu.