Iulian Fota: Dacă Donald Trump câștigă, Viktor Orban va fi foarte bine poziționat să influențeze politica externă americană. Nu e de ici, de colo, într-un anumit context geopolitic, să ai relații bune și cu Casa Albă, și cu Moscova, și cu Beijingul (VIDEO)

Dacă Donald Trump câștigă alegerile prezidențiale din SUA, premierul ungar Viktor Orban va fi foarte bine poziționat să influențeze politica externă americană, a declarat Iulian Fota, expert în studii de securitate și fost consilier prezidențial, marți, pe B1 TV, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir.

Iulian Fota, pe B1 TV, despre Viktor Orban și o eventuală victorie a lui Donald Trump în SUA

Expertul în studii de securitate s-a arătat „îngrijorat de un posibil moment foarte prielnic pe care unii în jurul nostru s-ar putea să îl aibă”.

Întrebat dacă se referă la premierul Ungariei, el a confirmat: „Da, da. E corect să fim preocupați și îngrijorați, pentru că până la urmă nu e de ici, de colo, într-un anumit context geopolitic, să ai relații bune în același timp și cu partea conservatoare a Americii, platforma Trump, și Casa Albă, și și cu Moscova și Beijingul”.

„Doar domnul Orban a jucat pe cartea asta. Dacă va câștiga, va câștiga big (mult, n.r.). Vă spun un lucru, am fost la o masă cu un american, un om interesant și inteligent, acum vreo 10 zile, și mi-a zis că mișcarea conservatoare americană e îndrăgostită de domnul Orban”, a continuat Iulian Fota.

Iulian Fota: Dacă Donald Trump câștigă, domnul Orban va fi foarte bine poziționat să influențeze politica externă americană

Întrebat dacă este Viktor Orban un personaj cu notorietate în Statele Unite, Iulian Fota a spus: „În zona conservatoare, și pentru că Donald Trump l-a lăudat și l-a făcut cunoscut, dar și pentru că el s-a agitat, este cunoscut, este vizibil, are partea lui de influență. Și știți unde se vede chestiunea asta? Se vede când în Europa, n-o să dau acum neapărat niște nume, dar când încep să apară gelozii în Europa Centrală și încep și alții să fie îngrijorați că s-ar putea domnul Orban să vorbească sau să încerce să vorbească în numele nostru, al tuturor, atunci chiar îți dai seama că, da, domnul Orban are o anumită influență la Casa Albă, ceea ce n-a fost cazul în trecut”.

„A fost consecvent, a mizat, a plusat, a cultivat, s-a implicat (…). Dacă Donald Trump câștigă, domnul Orban va fi foarte bine poziționat să influențeze politica externă americană – și vom vedea ce înseamnă asta, că asta nu știm, ce vrea domnul Orban să facă, cu aliatul Trump la Casa Albă”, a mai spus Iulian Fota.