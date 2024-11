Japonia a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 7,1. A fost emisă alertă de tsunami (VIDEO)

Japonia a fost zguduită de un seism cu magnitudinea 7,1, joi, 8 august. Postul public de televiziune NHK a relatat că au urmat și avertizări privind riscul producerii unui tsunami.

Până acum nu există informații privind producerea unor pagube majore.

NHK a relatat anterior că seismul a avut o magnitudine preliminară de 6,9, scrie .

A 6.9 magnitude earthquake hit the Hyuga-nada Sea in Japan. Tsunami warnings triggered.

Autorităţile au emis alerte privind producerea unui tsunami cu o înălţime de un metru pe coasta pacifică a insulelor vestice Kyushu şi Shikoku.

Purported video posted shows moment when 6.9 magnitude earthquake hit Miyazaki city of Japan.

Moments later, another, 7.1 earthquake hit Japan, reports say.

