Joe Biden dezvăluie discuțiile cu liderul de la Kremlin la final de mandat: „Mi-a spus că ceea ce își dorește este să...” (VIDEO)

Într-un interviu recent acordat MSNBC, președintele Joe Biden a rememorat o conversație semnificativă cu liderul de la Kremlin, în care Putin a exprimat îngrijorări majore legate de colaborarea tot mai strânsă dintre Kiev și Washington, în special în contextul armelor nucleare.

Biden a detaliat discuția, în care liderul rus a subliniat posibilele riscuri ale sprijinului american acordat Ucrainei în cadrul conflictului cu Rusia, temându-se de escaladarea situației.

Președintele american a confirmat că aceste discuții au fost o parte esențială a dialogului său cu Putin, în încercarea de a preveni orice escaladare periculoasă și de a menține un echilibru al stabilității internaționale.

Biden on Putin and NATO for Ukraine:

He told me, ‘I know you can strike Moscow from Ukraine.’

He wanted guarantees-no nuclear weapons, no NATO membership.

I assured him it wouldn’t happen without significant changes in Ukraine’s system.

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov)