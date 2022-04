Kievul continuă să fie atacat de ruși: Două explozii puternice s-au auzit în centrul orașului, anunță primarul Klitschko

Kievul continuă să fie în pericol, în ciuda retragerii trupelor ruse, din cauza atacului cu rachete. Două explozii puternice au zguduit joi seară un cartier central din Kiev, după ce forțele ruse ar fi tras asupra capitalei ucrainene,

Bombardamentele au fost anunțate de primarul orașului Vitali Klitschko. Potrivit lui Klitschko, autoritățile adună în acest moment informații privind eventuale victime.

Etajul unei clădiri a fost cuprins de flăcări, ferestrele sparte. A fost raportată o prezență masivă a poliției și a serviciilor de urgență.

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune că alianța militară este pregătită să sprijine Ucraina pentru anii următori în războiul împotriva Rusiei.

In three missile strikes were carried out on the Artem defense plant

— Newsistaan (@newsistaan)