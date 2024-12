Greșelile făcute de CRBL în căsnicia cu Elena. Ce a recunoscut artistul

s-au despărțit, în primăvara anului acesta, după 16 ani de căsnicie. Cei doi au o fetiță de 14 ani împreună, Alessia, care a rămas cu mama ei. Artistul a trecut peste despărțire și are o nouă relație cu o tânără de 23 de ani.

„Plătesc în momentul de față”

Republica Moldova, după divorț. Artistul a vorbit despre probleme din căsnicie abia după separare și a recunoscut că a făcut unele greșeli, conform

„Am stat vreo 6-7 ani (n.r. în Spania), dar mă rog, am venit, am plecat, ultima oară am stat 2 ani legați în Spania. (…) Recunosc că am făcut și eu multe greșeli, pentru care plătesc acum, adică greșeli și în carieră, greșeli și cu mutările astea care au fost prea multe, prea dese și prea nebune. (…)

Erau și partea mea de vină, ca să zic așa, pentru că n-am făcut niciodată… n-am luat decizia de a ne muta de unul singur, obligând-o pe Elena (n.r. fosta soție) să accepte.

Nu, tot așa am luat împreună, și am găsit motive, și când am decis că suntem ok cu asta, am și făcut pasul, dar simt că am făcut și eu foarte multe greșeli, pentru care repet, plătesc în momentul de față”, a spus CRBL, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Recunoaște că nu a luptat destul de mult

Cântărețul a mai recunoscut că nu a luptat destul de mult în căsnicia lor, ceea ce a îndepărtat-o pe Elena.

„Cred că n-am luptat mai mult (n.r. greșelile lui față de fosta relație) s-o aduc pe ea spre mine, decât să mă duc eu spre ea, cred că puteam s-o aduc eu pe direcția mea mai mult, dacă insistam… cred”, a mai spus artistul.