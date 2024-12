Ce mesaje a primit partenera lui Mihai Găinușă, după Asia Express: „Nu credeam că lumea e așa de rea” / Oana Paraschiv s-a luptat cu anxietatea generalizată și a durat 3 ani ca un medic să-i pună diagnosticul corect

Oana Paraschiv a povestit că a primit „mesaje urâte” după participarea la „Asia Express” alături de Mihai Găinușă. „Este o lume dură, mai ales când așa cum am făcut-o eu”, a afirmat ea. Oana Paraschiv a vorbit pe larg despre cariera sa, dar și despre anxietatea generalizată cu care a fost diagnosticată.

Oana Paraschiv, despre cariera sa

„Până la difuzarea emisiunii Asia Express nu credeam că lumea e așa de rea. Dacă până atunci primisem doar mesaje drăguțe, odată cu Asia Express a venit o avalanșă de mesaje urâte”, a spus Oana Paraschiv, pentru

Întrebată care a fost cel mai bun și cel mai prost moment din carieră, ea a răspuns: „Cel mai bun nu cred că a fost, urmează. Iar cel mai prost… ai tendința să spui că cel mai prost este atunci când cum a fost plecarea de la radio. Lucrurile, însă, se întâmplă doar ca să te ducă în altă parte. Am mai avut o pauză, când a plecat de la Kiss FM, dar momentele astea te pregătesc pentru altceva. Dețin și o doză mare de optimism care mă ajută de fiecare dată”.

Aceasta a mai afirmat că dacă ar fi să dea timpul înapoi n-ar mai avea încredere în anumite persoane: „Poate că nu aș mai avea încredere în oamenii pe care i-am considerat mentori. Când am avut mai mare nevoie de ei m-au lăsat baltă, s-au întors și au fugit. Toți pașii pe care i-am făcut, de la 20 de ani, m-au adus aici. Am luat-o treptat, am învățat foarte multe lucruri. Poate aș încerca să fac mai multe. Am fugit de presa scrisă pentru că mi se pare că verbal mă exprim cel mai bine. Dar acum, dacă mă gândesc, m-aș duce și spre zona de scris”.

Oana Paraschiv: M-am luptat cu frici foarte mari

Oana Paraschiv a mai susținut că s-a luptat cu anxietatea generalizată și că a durat trei ani ca un medic să-i pună diagnosticul corect.

Întrebată care a fost cel mai greu moment din viața sa, ea a răspuns: „Cred că atunci când mi-am descoperit anxietatea. Am lucrat foarte mult cu mine, a durat foarte mult până să aflu ce diagnostic am, exact. Unii medici spuneau că așa sunt eu. Le spuneam că fac atac de panică și când înghit mâncarea. Trei ani mi-a luat să găsesc un medic bun care să mă scoată din anxietatea generalizată pe care o aveam. A fost o perioadă foarte lungă, m-am luptat cu frici foarte mari”.