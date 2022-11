Kim Jong Un transformă Coreea de Nord în cea mai mare putere nucleară din lume

Coreea de Nord are toate atuurile să devină cea mai mare putere nucleară din lume, afirmă liderul Kim Jong Un. Mesajul îngrijorător vine după ce liderul de la Phenian a inspectat lansarea noii rachete balistice intercontinentale Hwasong-17 (ICBM). Aceste proiectile constituie„cea mai puternică armă strategică din lume” şi demonstrează hotărârea şi capacitatea Coreei de Nord de a construi „cea mai puternică armată din lume”.

An official video about the recent tests of the Hwaseong-17 intercontinental ballistic missile capable of carrying a nuclear warhead.

