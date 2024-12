Mai mulți influenceri de pe TikTok, care l-au promovat pe Călin Georgescu, audiați. Cine sunt aceștia? Totodată, se fac percheziții la firma prin care ar fi fost plătiți

Mai mulți influenceri care l-ar fi promovat pe pe au fost chemați, vineri la audieri.

Este vorba despre șase dintre influencerii de pe Tik Tok, care au promovat haștagul lui Călin Georgescu, #echilibrusiverticalitate.

Cine sunt influencerii audiați la Poliție

Potrivit , printre influencerii audiați se numără Alex Stremiteanu, frații Grauri, Robert Braia, Cristina Horez. Tot la Poliție a fost audiat și Sorin Constantinescu, care are afaceri în domeniul jocurilor de noroc și care l-ar fi promovat pe Georgescu.

De asemenea, sunt descinderi și la firma din Iași prin care ar fi fost plătiţi acei influenceri, precum și la administratorul acestei societăți.

În total au sunt efectuate șapte percheziții domiciliare, coordonate de unități de parchet din țară, respectiv Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, Parchetul de pe lângă Judecătoria Câmpulung, Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeș, Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila.

Perchezițiile se desfășoară în șapte dosare în care se fac cercetări pentru fapte de instigare publică și incitare la violență, ură sau discriminare.

Mai exact, persoanele vizate sunt cele care au postat mesaje pe reţelele sociale după anularea alegerilor prezidenţiale, în care îndemnau oamenii la revoltă prin ieşirea în stradă, omorârea unor persoane publice sau aruncarea în aer a unor clădiri publice.

„Percheziţiile vizează comportamente ilegale manifestate pe mai multe platforme online, fiind vorba de persoane care au publicat mesaje prin care incită la fapte de violenţă (revoltă prin ieşirea în stradă, omorârea unor persoane publice, aruncarea în aer a unor clădiri publice etc.) sau mesaje care promovează ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase”, a transmis Parchetul.

Totodată, au loc percheziţii şi la o firmă din Iași – FameUp, potrivit unor surse judiciare. Prin intermediul acesteia ar fi fost plătiți influencerii pentru a face propagandă în favoarea lui Călin Georgescu. De asemenea, verificat este și administratorul societății, I.P.

Ce a spus Sorin Constantinescu după ce a ieșit de la audieri

La ieșirea de la audieri, Sorin Constantinescu a spus ce l-au întrebat la audieri.

„Am fost foarte sincer și am arătat conturile mele de Tik Tok, toate paginile, să vadă că nu am fost plătit și nu sunt genul care pot să fiu plătit având în vedere situația mea financiară. M-au întrebat dacă am primit bani pe FameUp și am zis că eu am doar Revolut, mai mult de atât nu. Statul român a pierdut controlul cu Titk Tok, sunt 120.000 de oameni care cerșesc, fac live-uri pe Tik Tok și oamenii le dau bani… se pot face și spălări de bani”, a spus el.

Alex Stremițeanu, unul dintre influencerii care au negat inițial că a acceptat campania FameUp de pe TikTok, a declarat după primul tur al prezidențialelor: „Această campanie nu dădea de înțeles nici măcar o secundă că noi vom ține partea politică a vreunuia dintre candidați. Am luat parte la campania de promovare a domnului Călin Georgescu, am fost un prost, mie îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie, fără să îmi dau seama ce fac. Această campanie nu dădea de înțeles nici măcar o secundă că noi vom ține partea politică a vreunuia dintre candidați. A fost o lecție pentru mine, poate o să fiu mult mai atent, nu poate, trebuie să fiu mult mai atent de acum înainte”.