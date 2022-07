Lituania a primit drona Bayraktar destinată Ucrainei, pentru care sute de lituanieni au contribuit cu bani, dar pe care compania turcă a ales să o ofere gratis

Ministerul Apărării de la Vilnius a anunțat luni că Lituania a primit o dronă de luptă Bayraktar din Turcia, după ce sute de lituanieni au contribuit pentru a strânge suma necesară achiziţionării acestui dispozitiv pentru a ajuta Ucraina, conform Reuters.

În schimb, în luna iunie că va da ucrainenilor drona gratis, iar banii strânși de lituanieni vor constitui un nou ajutor umanitar tot pentru Ucraina.

În imaginile distribuite pe rețelele de socializare de către guvernul lituanian, se observă că drona deține logoul unui şoim, în culorile Lituaniei şi Ucrainei. Numele pentru drona a fost stabilit în urma unui vot pe rețelele sociale, în Lituania.

În ultimii ani, țara în cauză a achiziţionat peste 20 de TB2 de la Baykar, iar pe 27 ianuarie a comandat alte 16, care au ajuns ulterior în țară în luna martie.

The Bayraktar „Vanagas” is already in Lithuania. The combat drone is armed and will be handed over to Ukrainian fighters as soon as possible.

The people of Lithuania have raised funds to buy a Bayraktar TB2 for Ukraine. Upon learning this, donated it free of charge.

