Localități și spitale evacuate din cauza unui incendiu de vegetație care s-a extins spre marginea Atenei. Sute de pompieri intervin „de peste 20 de ore în condiții dramatice” (FOTO, VIDEO)

Un incendiu de vegetație alimentat de rafalele de vânt s-a răspândit la marginea Atenei, luni, mistuind copaci, locuințe și mașini, iar autoritățile elene au dispus evacuarea mai multor localități și spitale, potrivit și .

Începând din luna mai, Grecia s-a confruntat cu zeci de incendii de vegetație. Deși acestea au devenit ceva obișnuit, vremea extraordinar de călduroasă și uscată le-a făcut mai frecvente și mai intense. Probleme similare au fost înregistrate în această lună și în Spania, și în Balcani.

Cu incendiul izbucnit duminică la Varnavas, localitate aflată la circa 33 de kilometri nord de Atena, se luptă peste 670 de pompieri sprijiniți de voluntari. Se intervine inclusiv cu avioane și elicoptere.

Până luni, incendiul s-a extins spre suburbiile din nordul Atenei.

