Marea Britanie: Anularea conferinței lui Vladimir Putin, cauzată probabil de îngrijorările tot mai mari cu privire la prevalența sentimentului anti-război în Rusia

Ministerul britanic al apărării consideră că a președintelui rus Vladimir Putin a fost cauzată probabil de îngrijorările tot mai mari cu privire la prevalența sentimentului anti-război în Rusia”.

Potrivit Londrei, oficialii de la Kremlin ar putea fi „extrem de sensibili” în legătură cu posibilitatea de a fi „deturnate” evenimente publice la care participă liderul rus.

„Pe 12 decembrie 2022, Kremlinul a confirmat că Președintele Vladimir Putin nu va ține tradiționala sa conferință de presă de final de an. Va fi prima oară în 10 ani când Putin nu a ținut evenimentul anual, în timp ce nici obișnuitul telefon public nu a avut loc în acest an.

Conferința de presă a devenit un eveniment important în calendarul lui Putin de angajamente publice și a fost utilizat frecvent ca o oportunitate de a demonstra presupusa integritate a lui Putin.

Deși de obicei întrebările sunt aproape sigur verificate în prealabil, anularea este cauzată probabil de îngrijorările tot mai mari cu privire la prevalența sentimentului anti-război în Rusia. Oficialii Kremlinului sunt aproape sigur extrem de sensibili în legătură cu posibilitatea că orice eveniment la care participă Putin ar putea fi deturnat de o discuție necontrolată despre `operațiunea militară specială`”, se arată în informarea transmisă marți de Ministerul britanic al Apărării.

