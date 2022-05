Maria Zaharova, supărată foc pe YouTube. Ministerul de Externe rus vine cu o răzbunare

Ministerul rus de Externe a amenințat cu expulzarea unui jurnalist american dacă briefing-urile susținute de reprezentanții MAE vor fi blocate de YouTube, susține Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt al instituției de stat.

„Am avut câteva briefing-uri blocate. Ce am făcut – tocmai am venit și am spus: ‘Dac veți bloca din nou briefingul, un jurnalist sau un reprezentant al mass-media va pleca acasă”, a precizat Zaharova.

Rușii au rămas fără RuTube

RuTube, versiunea rusească a YouTube, a fost ținta unui masiv atac cibernetic. , căci ar fi fost şters inclusiv codul sursă al platformei.

Atacul cibernetic a început pe 9 mai, zi în care rușii sărbătoresc victoria asupra Germaniei naziste din al Doilea Război Mondial. Parada ar fi trebuit transmisă și prin RuTube, dar acest lucru nu s-a mai întâmplat deoarece site-ul a căzut și de atunci e nefuncțional.

Hackerii ar fi șters inclusiv codul sursă, deși echipa din spatele RuTube a negat informația.

„Cineva a vrut cu adevărat să împiedice RuTube să arate parada de Ziua Victoriei şi focurile de artificii”, au declarat reprezentanţii platformei, potrivit Sky News.

Televiziunea rusă, atacă de o armată de hackeri

Într-un atac separat, hackerii au piratat meniurile televiziunilor ruseşti prin satelit, așa că telespectatorii au putut afla astfel că „sângele a mii de ucraineni și a sute de copii uciși este pe mâinile voastre” sau că „televiziunea și autoritățile mint”.

Apelul anti-război a apărut chiar luni dimineață, când rușii așteptau să vadă la anuală de Ziua Victoriei și

Au fost afectate toate posturile TV importante, dar și canalele de televiziune pentru copii și Zvezda, postul Ministerului rus al Apărării.